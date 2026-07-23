La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia declaró civilmente responsable a un juez de la República, por incumplir sus deberes de asesoría durante el ejercicio de su función como notario público en la venta de una finca.

Mediante la resolución 000214-F-S1-2026, dictada el 5 de febrero de 2026, los magistrados acogieron parcialmente un recurso de casación y revocaron el fallo de primera instancia únicamente en lo relacionado con la responsabilidad del notario, hoy juez de apellido Ruiz.

La Sala concluyó que el profesional incumplió su deber de brindar una asesoría activa, imparcial y técnica, así como su obligación de controlar la legalidad, validez y eficacia del negocio que autorizó.

Como consecuencia, lo condenó al pago de daños, perjuicios y costas, cuyos montos deberán determinarse durante la etapa de ejecución de sentencia.

Venta de una finca

El caso se remonta al 13 de octubre de 2017, cuando un adulto mayor de apellidos Vargas Arroyo vendió una finca ubicada en Alajuela.

Según consta en la resolución, el precio acordado por la propiedad era de $300 mil, que sería cancelado mediante ¢35 millones en efectivo, dos lotes y tres vehículos.

Los automotores contemplados como parte de la contraprestación eran un Land Rover Range Rover Sport, modelo 2010, y dos Lexus GX470, ambos modelos 2014.

La compraventa fue formalizada mediante la escritura número 224, autorizada por Ruiz.

Vargas sostuvo que nunca recibió los tres vehículos ni el dinero correspondiente a su valor, que estimó en $171.172.

Poder Judicial confirma nombramiento

Ante una consulta de Grupo Extra, el Poder Judicial confirmó que Ruiz es juez de la República.

Según la información oficial, inició interinamente en la carrera judicial el 3 de agosto de 2017 en la Sección Administrativa de la Carrera Judicial.

Desde el 1.° de setiembre de 2020 ocupa en propiedad el cargo de juez 3, puesto número 379545, en el Juzgado de Familia, Penal Juvenil, Contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar de Quepos.