Saprissa y Vladimir Quesada visitan esta noche un estadio que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para ellos: el Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Morados y florenses se verán la cara en una nueva edición del clásico del buen fútbol, en la que ambos equipos llegan obligados a conseguir la victoria.

Sobre el papel, es el Herediano quien llega más urgido de un triunfo; sin embargo, Saprissa también buscará imponerse para romper la sequía de victorias en este escenario.

“Difícilmente hemos rescatado un punto en la cancha del Carlos Alvarado, pero bueno, siempre hay una primera vez y nosotros somos muy positivos. Esperamos que esta noche podamos hacer una muy buena presentación. Y cuando digo esto, no me refiero a sacar un empate, sino a conseguir los tres puntos”, explicó Vladimir Quesada. Y es que, en los últimos cinco encuentros celebrados en ese escenario, el Team se ha hecho fuerte ante el conjunto saprissista, al punto de haber salido victorioso en todos y cada uno de esos duelos.

“No esperamos menos que una victoria. Así que todos, en conjunto, trataremos de hacer las cosas de la mejor manera y minimizar los errores, para que así, al final del partido, ojalá podamos obtener los tres puntos.

Sabemos que al frente tendremos a un rival altamente calificado, que está muy bien dirigido y que nos complicará las cosas. Pero nosotros también trataremos de dificultarle el trabajo al equipo de casa”, puntualizó Vladimir.

El encuentro entre morados y florenses, que se llevará a cabo en el ya mencionado Estadio Carlos Alvarado, dará inicio en punto a las 8:00 p.m.