De manera sencilla, el argentino Mariano Torres reconoció que Alajuelense fue mucho más que ellos en el clásico nacional. “Ellos fueron contundentes, marcaron la diferencia y no supimos marcar cuando atacamos. Hablamos de que tenían jugadores rápidos y lo aprovecharon en momentos justos. Nos vamos dolidos, porque no nos gusta perder un clásico. Debemos mirar hacia adelante, faltan cinco finales más y el objetivo es claro, de terminar en primer lugar”.

El valioso futbolista indica que tampoco es que se vieran tan mal en su accionar en el estadio Alejandro Morera Soto. “Venimos de un buen momento, nos tocó perder y ahora a corregir errores. No podemos bajar los brazos.

No fuimos un desastre. No fuimos contundentes por momentos y ellos nos ganaron bien”.