Cientos de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) marcharon nuevamente bajo la consigna de exigir un aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y en rechazo a la propuesta de un 0% por parte del Gobierno de Rodrigo Chaves.

La decisión se conoció desde el pasado martes, tras la ruptura unilateral de las negociaciones en la Comisión de Enlace por parte del Poder Ejecutivo, en la que, además de no alcanzarse un acuerdo, se condicionó a las universidades para un eventual aumento del FEES.

“Tenemos que esperar al cambio de gobierno y posteriormente retomar el proceso, y existe una alta probabilidad de que esta discusión pase a la Asamblea Legislativa. Ante ese escenario, y cualquier otro, las personas estudiantes seguiremos movilizándonos en favor del FEES y de la educación pública en general”, expresó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR (Feucr), Mariel Rojas.

Los estudiantes aseguran que se mantendrán en modo de protesta.

Las protestas no responden únicamente a la decisión de no aumentar el fondo universitario. En el caso de la UCR, también se dirigen contra el rector Carlos Araya, ya que, según el movimiento estudiantil, existe una “pérdida de confianza política en la conducción de la defensa del FEES”, situación que incluso derivó en la reiteración de la solicitud de su renuncia.

El rector sostuvo una mesa de diálogo en el edificio de Rectoría, que actualmente continúa tomado por manifestantes, en la cual aseguró que ambas partes trabajaron en la “operacionalización” de los planteamientos, lo que permitió alcanzar consensos en varios temas.

Las partes quedaron a la espera de una asamblea estudiantil para definir hasta cuándo se mantendrá la toma del edificio; sin embargo, esta aún no se ha realizado.

“La asamblea se reuniría ayer o hoy en la mañana y nos avisarán para poder reunirnos posiblemente en horas de la tarde. ¿Qué temas se tratarán ahí? Ayer analizamos 21 puntos; esos 21 puntos fueron aprobados y trabajamos en cómo los vamos a operacionalizar. La representación estudiantil llevará estos acuerdos a la asamblea para su aval y, en caso de ser aprobados, procederíamos a firmar el acuerdo”, explicó.

La misma consigna

Estudiantes que han participado en las protestas durante estos tres días reiteraron en distintos espacios que su principal consigna es exigir un aumento del FEES y evitar recortes en la educación pública, señalando al gobierno por lo que consideran una falta de respaldo al sector.

“¿Cómo es posible que se destinen $74 millones a una plataforma cuestionada, mientras que para la universidad pública se plantea un 0%? No podemos aceptar eso. Ha habido reducciones en becas y en la inversión pública en educación. Al gobierno no le interesa fortalecer la educación pública, que es precisamente donde se forma el pensamiento crítico”, expresó Diego Ugalde, uno de los manifestantes.

Rectores se suman

Las protestas de estos días también estuvieron acompañadas por autoridades universitarias de distintas casas de estudio.

El miércoles, en el marco de la toma del edificio de Rectoría, la Federación de Estudiantes de la Universidad

Nacional (Feuna) también se manifestó en las calles de Heredia, donde su rector, Jorge Herrera, los acompañó y reiteró

la defensa de la educación superior pública.