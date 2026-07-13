Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra

Con el primer título de la campaña en sus bolsillos, el presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto, destacó que el club aprendió de los tropiezos en torneos pasados y ahora afronta una temporada con grandes objetivos.

El jerarca florense aseguró que esas experiencias sirvieron para fortalecer a un equipo que tiene grandes chances de pelear por los trofeos más importantes.

“Nos llevamos nuestros golpes y aprendimos de ellos. Ahora viene el juego contra Saprissa, el arranque del campeonato contra Puntarenas en casa y la Copa Centroamericana; queremos ir paso a paso”, expresó Soto. El dirigente afirmó que dentro de la institución tienen claros los objetivos, aunque sabe que el camino no será sencillo por la competencia que existe a nivel nacional e internacional.

“Las metas están muy claras, pero la lucha también es grande. Hay que saber dónde estamos parados e ir trabajando con mucha humildad”, agregó.

Plantel listo

Sobre los jugadores que llegaron recientemente y los que se quedaron, Jafet Soto destacó la continuidad del grupo y aseguró estar satisfecho con los integrantes que tiene el cuerpo técnico. En cuanto a posibles incorporaciones, explicó que analizarán el mercado con calma y no tomarán decisiones apresuradas.

“Estoy muy tranquilo con la planilla que armamos. Desde 2024 que fuimos campeones movimos muy pocos futbolistas. No vamos a correr por firmar a alguien para que después tengamos que pagar derechos de formación”, comentó.

Casa florense a la vista

Uno de los grandes proyectos del Team es el regreso al Estadio Eladio Rosabal Cordero. Anteriormente, Aquil Alí, gerente de Fuerza Herediana, afirmó que el equipo jugaría en el recinto deportivo durante la segunda mitad del presente año.

Por su parte, el jerarca asegura que realizan el mayor esfuerzo posible para que esto se convierta en realidad.

“Estamos manejando fechas de finales de agosto. En una construcción hay posibilidades de que se den contratiempos, pero esperamos que no. Este es un proyecto de fe”, finalizó.

Ahora, los dirigidos por José Giacone se prepararán para el compromiso ante el Deportivo Saprissa por la Recopa del próximo viernes 17 de julio.