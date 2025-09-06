El volante de la Selección Nacional, Alejandro Bran, destacó que a la tricolor ante Nicaragua, le faltó jerarquía, para tomar el dominio del juego luego de la anotación realizada y quedar con un hombre de más.

“Nos faltó un poco más de jerarquía. Saber que a la hora que el rival pierde un jugador, tomar el control del partido, darle el manejo, tomar los tiempos del partido. Y aprovechar y matar cuando hay que matar”, comentó Bran.

Bran ingresó en el inicio del segundo tiempo en lugar de Brandon Aguilera, sin embargo, las críticas también fueron hacia él, debido al poco juego de medio campo de la tricolor.