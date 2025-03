Una triple tarea es la que asegura tener Paulo Wanchope desde que asumió las riendas del Saprissa. Así lo explicó después del empate ante Liberia.

¿Qué le faltó a su equipo para sacar la victoria?

– Tal vez un poquito más de presencia en el área, llegamos, tuvimos volumen de juego, centros muy buenos, pero no estábamos en la dirección correcta para impactar. Tratamos de atacar mucho por las bandas, se debe de trabajar para ingresar por el medio, con pared o diagonal, sobre eso estamos. No solo recargar sobre las bandas, no hubo la contundencia y llegar con más gente por estas.

¿En este momento son más importantes los resultados que el juego?

– Tengo la responsabilidad de buscar una estabilidad, una base, pero también quiero darles esa oportunidad a algunos jugadores de observarlos en competencia y, además, sacar los tres puntos en cada jornada. Esa una misión bonita, buscar ese equilibrio y sobre esa base ir moviendo piezas.

¿Tácticamente qué es lo que pretende?

– Busco equilibrio en mis equipos, lo estamos logrando, nos falta más fluidez con la pelota, pero lo buscamos con los dos contenciones, el 3-2 para elaborar y buscar las opciones con los cinco de arriba. Tenemos movilidad, intercambio de posiciones, estamos insistiendo para que ellos vayan entendiendo la idea, a veces se ve fluido, a veces no. No hay constancia porque es algo nuevo para ellos y estamos contra el tiempo.

¿Qué piensa de que la afición se haya metido mucho con David Guzmán?

– Guzmán tiene mucha experiencia, táctica fija, buena pegada, siempre juega para el frente, es determinante, uno entiende la frustración de la gente, quieren que su equipo juegue bien y gane. De él sabemos la personalidad que tiene, complicada, no tengo nada que reprocharle a la afición, es exigente, acostumbrada al primer lugar, el jugador lo entiende. Tenemos que ver la forma de que el equipo funcione mejor.

¿Qué criterio maneja para que Sebastián Acuña no sea titular?

– Sebastián ha hecho las cosas bien, contra San Carlos jugó 45 minutos. Hoy no le tocó por disposición nuestra y nada más.