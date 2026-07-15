Nos espera un pulso muy picante

Atlanta, Estados Unidos, AFP. – La Argentina de Lionel Messi y la Inglaterra de Harry Kane se citan hoy en Atlanta en el partido más crucial de su picante historia: las semifinales del Mundial 2026, con España esperando en el juego por el título.

Pocos enfrentamientos de selecciones cargan con tantas polémicas y morbo como el de argentinos e ingleses, cuya rivalidad se ha condimentado dentro y fuera de la cancha.

La Guerra de las Malvinas en 1982 o la Mano de Dios de Diego Maradona, que eliminó a los Tres Leones en cuartos de final del Mundial de México 1986, son tal vez los mayores ápices de un antagonismo listo para escribir un nuevo capítulo.

En las cinco ocasiones anteriores que se enfrentaron en la mayor pasarela del fútbol -en fases de grupo, octavos y cuartos- no había tanto en juego. Los europeos festejaron en tres ocasiones y los sudamericanos en dos.

Pero esta vez en el Mercedes-Benz Stadium, un deslumbrante recinto techado con capacidad para 68.239 espectadores está en juego que Argentina dispute su segunda final consecutiva o que Inglaterra clasifique a su primera final en seis décadas. “Diego es una bandera muy importante para el país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron en el 86”, dijo el mediocampista Alexis Mac Allister a los periodistas.

Ambos bandos, sin embargo, han llamado a la calma frente a un encuentro que se disputará con el otro finalista ya definido, pues España venció 2-0 a Francia.

“Es un partido de fútbol, yo no puedo mezclar las cosas sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años”, dijo el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, en referencia a la Guerra de las Malvinas.

Duelo por la Bota de Oro

Argentina llegará a la pugna arrastrando mucho sufrimiento: venció en el alargue al debutante Cabo Verde (3-2) en dieciseisavos y a Suiza (3-1) en cuartos. En octavos protagonizó una remontada agónica ante Egipto, también por 3-2.

Pero contra la Nati hubo una particularidad: fue el primer cotejo de Norteamérica 2026 en el que Lionel Messi no anotó, aunque se mantiene igualado con el francés Kylian Mbappé como máximos artilleros, con ocho goles.