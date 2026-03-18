La Liga Deportiva Alajuelense quedó eliminada de la Copa de Campeones de la Concacaf en el último minuto del encuentro.

Óscar Ramírez rescató la energía de sus jugadores y comentó que estuvieron a minuto y medio de llevar el partido a tiempos extra ante un gran rival.

“Rescato la energía de mis jugadores, lo tomo como evaluación. Me he medido con buenos rivales estadounidenses, estamos enfrentando grandes figuras y estuvimos a un minuto y medio de irnos a tiempos extra”.

El “Macho” también expresó que existe mucho divisionismo y que esto afecta el progreso del país en el fútbol internacional.

“Hay mucho divisionismo. Si vamos a hablar del progreso de un país, primero la federación tiene que arrancar tratando de unificar procesos menores, dar metodologías y hacer crecer a los muchachos para poder jugar a este nivel, desarrollar jugadores con habilidades que lleguen a un buen nivel. Pero, al haber tanto divisionismo y al encararnos muchas veces en el torneo nacional, ya hay crecimiento de muchos odios, de muchas cosas entre nosotros mismos, y es muy difícil. Si hablo en lo deportivo, también hablo de lo político; puedo hablar de lo que sea en cualquier rama en la que estemos”.

“Desgraciadamente, hasta que no estemos con el agua hasta el cuello no hay reacción, y no bajamos la guardia como humanidad ni dejamos las cosas para trabajar en unión. Vamos a seguir en una lucha interna en la que nos conformamos con ganar y no estamos viendo el crecimiento; entonces cada vez vamos a ir más para atrás”.

Alajuelense ahora se concentra en el partido ante Herediano, el cual será clave para mantenerse en los primeros lugares y luchar por el liderato.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra