“Nos conformamos con ganar y no estamos viendo el crecimiento”

Óscar Ramírez expresó que hay mucha división en el fútbol nacional

La Liga Deportiva Alajuelense quedó eliminada de la Copa de Campeones de la Concacaf en el último minuto del encuentro.

Óscar Ramírez rescató la energía de sus jugadores y comentó que estuvieron a minuto y medio de llevar el partido a tiempos extra ante un gran rival.

“Rescato la energía de mis jugadores, lo tomo como evaluación. Me he medido con buenos rivales estadounidenses, estamos enfrentando grandes figuras y estuvimos a un minuto y medio de irnos a tiempos extra”.

El “Macho” también expresó que existe mucho divisionismo y que esto afecta el progreso del país en el fútbol internacional.

“Hay mucho divisionismo. Si vamos a hablar del progreso de un país, primero la federación tiene que arrancar tratando de unificar procesos menores, dar metodologías y hacer crecer a los muchachos para poder jugar a este nivel, desarrollar jugadores con habilidades que lleguen a un buen nivel. Pero, al haber tanto divisionismo y al encararnos muchas veces en el torneo nacional, ya hay crecimiento de muchos odios, de muchas cosas entre nosotros mismos, y es muy difícil. Si hablo en lo deportivo, también hablo de lo político; puedo hablar de lo que sea en cualquier rama en la que estemos”.

“Desgraciadamente, hasta que no estemos con el agua hasta el cuello no hay reacción, y no bajamos la guardia como humanidad ni dejamos las cosas para trabajar en unión. Vamos a seguir en una lucha interna en la que nos conformamos con ganar y no estamos viendo el crecimiento; entonces cada vez vamos a ir más para atrás”.

Alajuelense ahora se concentra en el partido ante Herediano, el cual será clave para mantenerse en los primeros lugares y luchar por el liderato.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Acción 360 (@accion_360)

Juan Diego Córdoba Leandro
Colaborador de Grupo Extra