El cierre de la Jornada 5, a falta de un partido, fue intenso. San Carlos recibió en casa al Club Sport Herediano. Los Toros del Norte empezaron más bravos que el Malacrianza y El Chirriche y apenas al minuto 1 ya tenían el marcador a su favor. Balón de Sánchez a McDonald, luego a Guevara, todos en corto, para que definiera Nextaly Rodríguez. El Team no se encontraba y al 21 volvía a besar las redes el cuadro local. Hubo una catarata de errores, con el meta Walker que choca con Montes, despeja un balón que podía haber atajado y a eso se le suma un mal despeje de Amador. José David Sánchez remata y a Walker le faltó estirar el pie.

Ya para el segundo tiempo se vería mejor el Herediano y decreció el cuadro norteño. Al 50’ Marcel Hernández dribla a los rivales y deja el cuero libre para que Ronaldo Araya empiece a descontar. El empate llegaría con cabezazo del cubano Hernández a centro de Araya al 62’.

Los rojiamarillos se meten de terceros en la tabla a 3 puntos del líder que es Liberia. San Carlos es sétimo con 5 unidades.

Trasciende de manera extraoficial que el técnico Luis Marín estaría listo para regresar al banquillo del cuadro de Ciudad Quesada, pero la dirigencia norteña no se pronunció al cierre de edición.