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La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Norjelens Lobo, reaccionó a los silbidos del legislador oficialista Ariel Mora durante su discurso en la sesión solemne de la Asamblea Legislativa en Puntarenas y calificó su actuación como “cobarde”.
“Sobre el video que circula del diputado Ariel Mora, la verdad no me extraña. Ya todo el mundo sabe cómo es él. A mí lo que me sorprende es la cobardía del diputado, que mientras me chiflaba se tapaba la boca para que según él no lo vieran”, expresó Lobo.
Videos de la actividad muestran a Mora, diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), silbando mientras Lobo intervenía y cubriéndose parcialmente la boca. El hecho ocurrió en medio de una sesión marcada por gritos y abucheos contra diputados de oposición.
Lobo también responsabilizó a diputados oficialistas y a simpatizantes del Gobierno por el ambiente que se vivió durante la actividad.
“Lamento que los diputados de gobierno y la gente que ellos llevaron hayan convertido la sesión solemne de este miércoles en una plaza pública pagada por los costarricenses. Yo quería rendir cuentas a las y los puntarenenses, pero la mala crianza de los chavistas no me dejó”, afirmó.
Pese a lo ocurrido, la diputada afirmó que continuará trabajando en iniciativas relacionadas con Puntarenas.