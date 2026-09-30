Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Norjelens Lobo, reaccionó a los silbidos del legislador oficialista Ariel Mora durante su discurso en la sesión solemne de la Asamblea Legislativa en Puntarenas y calificó su actuación como “cobarde”.

“Sobre el video que circula del diputado Ariel Mora, la verdad no me extraña. Ya todo el mundo sabe cómo es él. A mí lo que me sorprende es la cobardía del diputado, que mientras me chiflaba se tapaba la boca para que según él no lo vieran”, expresó Lobo.

Ariel Mora, diputado del PPSO. Foto: Asamblea Legislativa.

Videos de la actividad muestran a Mora, diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), silbando mientras Lobo intervenía y cubriéndose parcialmente la boca. El hecho ocurrió en medio de una sesión marcada por gritos y abucheos contra diputados de oposición.

Lobo también responsabilizó a diputados oficialistas y a simpatizantes del Gobierno por el ambiente que se vivió durante la actividad.

“Lamento que los diputados de gobierno y la gente que ellos llevaron hayan convertido la sesión solemne de este miércoles en una plaza pública pagada por los costarricenses. Yo quería rendir cuentas a las y los puntarenenses, pero la mala crianza de los chavistas no me dejó”, afirmó.

Pese a lo ocurrido, la diputada afirmó que continuará trabajando en iniciativas relacionadas con Puntarenas.