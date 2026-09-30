Norjelens Lobo en Puntarenas: “No tengo rabo que me majen”

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Norjelens Lobo, protagonizó uno de los momentos más tensos de la sesión solemne de la Asamblea Legislativa en Puntarenas, luego de que ciudadanos presentes interrumpieran su discurso con gritos y reclamos.

“Yo no tengo rabo que me majen. A mí me pueden revisar”, respondió la legisladora puntarenense en medio del alboroto que se vivía en la Casa de la Cultura.

La sesión, realizada en el marco de los homenajes a Juan Rafael Mora Porras y al general José María Cañas, estuvo marcada por constantes interrupciones desde el público mientras diputados de distintas bancadas pronunciaban sus discursos.

Norjelens Lobo reclama al Directorio. Foto: Asamblea Legislativa.

Durante la intervención de Lobo se escucharon reclamos de los asistentes, lo que llevó a la legisladora a pedir directamente a la presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Esmeralda Britton, que llamara al orden.

“Señora presidenta, un llamado al orden. Y páreme el tiempo porque mi discurso está muy bueno”, manifestó.

En medio de los reclamos, la diputada cuestionó el comportamiento de algunos de los asistentes y señaló que los legisladores se encontraban en Puntarenas precisamente en representación de la provincia.

“Ustedes en este momento están representando a la provincia de Puntarenas y yo creo que esto que están haciendo es una falta de educación”, afirmó.

Lobo también hizo un llamado a los diputados del oficialismo para dejar de lado los enfrentamientos políticos y concentrarse en las necesidades de Puntarenas.