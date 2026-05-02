Ciudad del Vaticano (AFP) El papa León XIV nombró obispo en Virginia Occidental a un exmigrante indocumentado en Estados Unidos, en una decisión que se da semanas después de que el pontífice criticara la guerra en Irán y cuestionara la política migratoria del presidente Donald Trump.

El Vaticano informó mediante un comunicado el nombramiento de Evelio Menjívar Ayala, de 55 años, quien se desempeñaba como obispo auxiliar en Washington, como nuevo obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental. El religioso asumirá la conducción pastoral de esa jurisdicción en sustitución del actual administrador apostólico.

Nacido en El Salvador, Menjívar Ayala emigró a Estados Unidos en 1990, según detalla la página web de la arquidiócesis de Washington. En diversas entrevistas ha relatado que creció en condiciones de pobreza y que abandonó su país en medio del conflicto armado salvadoreño.

De acuerdo con su testimonio, fue detenido en México cuando intentaba ingresar a territorio estadounidense. Señaló que pagó un soborno para recuperar la libertad y que finalmente logró cruzar la frontera por Tijuana. Con el tiempo regularizó su situación migratoria y se integró al ministerio sacerdotal.

León XIV, nacido en Estados Unidos, recibió el mes pasado críticas de Trump, quien lo calificó de “débil”, luego de que el pontífice considerara “inaceptable” la amenaza de destruir a Irán. Además, describió como “sumamente irrespetuosa” la política migratoria del mandatario.