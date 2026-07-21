Nombran a exjerarca del PAC como directora ejecutiva municipal

La exviceministra de Presidencia de Luis Guillermo Solís, y reconocida figura del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ana Gabriela Zúñiga, volvió a la esfera pública tras ser nombrada como directora ejecutiva de la Federación Metropolitana de Municipalidades de San José (Femetron).

Según confirmó Rafael González, regidor de San José y presidente de Femetron, la selección se dio luego de que solo existiese la postulación de Zúñiga para el puesto; además de que se consideró una entrevista hecha a la exviceministra.

“Al finalizar un plazo de 13 días, solamente una persona envió el currículum, y en la siguiente sesión se acordó hacer una entrevista con la persona que estaba aplicando para terminar de corroborar; aun después de ese plazo, no se presentó ningún otro currículum, entonces se decidió darle el puesto no solo por un tema de procedimiento, sino también por un tema de fondo”, detalló González a Grupo Extra.

Zúñiga, además de formar parte del gabinete del PAC durante el período 2014-2018, se desempeñó como jefa de campaña de la entonces candidata presidencial, y actual diputada, Claudia Dobles.

“Consideramos desde el Consejo Metropolitano que doña Ana Gabriela cumple con todos los requisitos y que entiende la importancia de rescatar Femetron, renovar el espacio y continuar con un proyecto que es urgentísimo para las municipalidades que forman actualmente parte, como lo es el tema de la gestión de los residuos”, agregó González.

Actualmente Femetron se encuentra integrada por las municipalidades de San José, Tibás y Aserrí.