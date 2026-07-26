Noilyn Aguilar va por el bronce en judo

La judoca costarricense Noilyn Aguilar mantiene vivas las opciones de darle una nueva alegría al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de clasificarse al combate por la medalla de bronce en su categoría.

La nacional inició su participación enfrentando a la mexicana Prisca Awiti, una de las grandes favoritas para quedarse con el oro. Aunque cayó en ese combate, Aguilar tuvo una nueva oportunidad en el repechaje.

En esa instancia avanzó tras imponerse por default a la guatemalteca Keyla Navas, resultado que le aseguró un lugar en la disputa por el tercer lugar del podio.

Foto: Issac Villalta

La pelea por la medalla de bronce está programada para la 1:20 p. m. hora de Costa Rica y, de conseguir la victoria, Aguilar le entregaría al país su tercera medalla en la presente edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Costa Rica ya celebra las preseas obtenidas por Jeison Rojas en triatlón y Camilo Cantillano en taekwondo, quienes ganaron plata, por lo que ahora todas las miradas estarán puestas en el tatami, donde Noilyn buscará ampliar la cosecha nacional en Santo Domingo.