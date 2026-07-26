Noilyn Aguilar rozó el bronce en judo

La judoca costarricense Noilyn Aguilar se quedó a un paso del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras caer ante la cubana Mailyn del Toro en el combate por la medalla de bronce en la categoría -63 kg.

Aguilar había mantenido vivas las aspiraciones de Costa Rica luego de avanzar al repechaje. En su primer combate del día enfrentó a la mexicana Prisca Awiti, una de las grandes favoritas para conquistar el oro, y posteriormente accedió a la disputa por el tercer lugar tras superar por default a la guatemalteca Keyla Navas.

En el duelo decisivo, la cubana Del Toro impuso su experiencia y logró quedarse con la victoria, dejando a la costarricense fuera del podio regional.