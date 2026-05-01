El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, ve con normalidad que el Directorio Legislativo sea dominado por completo por la bancada oficialista, sin necesidad de buscar acuerdos o el diálogo o con los otros partidos.

“Es evidente y natural que el Gobierno tenga el Directorio, a diferencia de otros años donde se tuvieron que establecer negociaciones para tener la mayoría, eso lo entendemos y la oposición lo entiende, estamos tomando el papel que nos corresponde“, aseguró Acosta.

Con 31 curules, es casi un hecho que los seis nombramientos serán ocupados por la nómina propuesta por el oficialismo, pues solo necesitan 29 votos para asegurar cada puesto.

¿Que estará en la agenda del oficialismo?

El exjerarca de Hacienda aseguró que la bancada del PPSO insistirá con los proyectos pedidos por la futura presidenta Laura Fernández que no fueron aprobados por los diputados salientes, como la iniciativa para regular la extracción de oro en Crucitas.

Al mismo tiempo que cuestionó que se enviara a consulta constitucional tres préstamos que están en corriente legislativa, los cuales se utilizarían para financiar el nuevo tren, fortalecer la agricultura sostenible y para un programa de reconstrucción y resiliencia climática, todos pedidos como prioridad por la eventual mandataria.

“Fue desonrroso decirle a la presidenta electa que los iban a aprobar y después mandarlos a consulta a la Sala IV. Nosotros vemos en las nuevas bancadas una voluntad diferente Don Álvaro Ramírez tiene apertura y ahora son conscientes que Costa Rica ha postergado muchas decisiones, el país está primero”, subrayó Acosta.