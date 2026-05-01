El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, tildó de filibusteros a algunos exdiputados del Partido Liberación Nacional por haber presentado consultas de constitucionalidad a algunos proyectos pendientes de segundo debate, como el expediente 25.291, que contempla créditos para el Tren Rápido de Pasajeros.

“Tenemos que romper con los filibusteros que no permiten que este país avance, que secuestran las oportunidades y que se encargan de poner palos en la carreta, cuando nosotros tenemos que avanzar”, dijo Acosta.

El legislador mencionó que en las últimas sesiones del Congreso anterior se aprobaron varios proyectos y que, debido a la consulta de constitucionalidad, no se podrán aprobar los expedientes en segundo debate esta semana.

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Acosta mencionó a los legisladores verdiblancos como Óscar Izquierdo, Andrea Álvarez, Katherine Moreira y la diputada independiente, Kattia Cambronero

“¿Qué es lo que queremos hacer nosotros por el país? (…) no se vale seguir teniendo un país donde se dice una cosa y se hace otra”, dijo Acosta.

Finalmente, Acosta mencionó que su fracción está abierta a las discusiones, pero que también se debe decidir.

El exdiputado Óscar Izquierdo durante la juramentación del nuevo directorio del Congreso. Foto: Wilbert Hernández.

“Defendieron a un acosador”

Por su parte, el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, aseguró que los proyectos, como el del Tren Rápido de Pasajeros

“Esos tres empréstitos hubieran estado aprobados si la fracción de gobierno no huye para salvar a un acosador”, señaló.

Ramírez se refería a las ausencias de los exdiputados oficialistas a las últimas dos sesiones del anterior período constitucional, lo que derivó en que no se votara el expediente 25.400, que aborda la denuncia contra el exdiputado Fabricio Alvarado por presunto hostigamiento sexual contra la exlegisladora Marulin Azofeifa.

Ramírez a su vez pidió respeto en el nuevo período y llamó a que “se destierre el odio y el insulto”.