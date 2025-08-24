El exministro de Hacienda, Nogui Acosta, liderará la papeleta de diputados en San José del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

El economista será la apuesta del oficialismo para encabezar la capital, su terna la completan Kattia Mora y el exvicepresidente de la República Stephan Brunner, seguidos de Mayuli Ortega, líder del partido.

El quinto lugar aún se mantiene en suspenso, mientras que los puestos restantes los ocupan Anna Katharina Müller, exministra de Educación, Antonio Barzuna y Esmeralda Britton, expresidenta de la Junta de Protección Social (JPS).

“Yo vengo a tratar de colaborar, en todas las nóminas hay representación de todos los partidos”, detalló Acosta.

De momento, San José es la única provincia cuya lista ha sido seleccionada por parte de los militantes de Pueblo Soberano.

Se espera que en horas de la tarde se seleccionen el resto de aspirantes.