Nogui Acosta asegura que no acatarán orden de la Sala IV

En una escalada de la tensión institucional tras la sentencia de la Sala Constitucional que prorroga el nombramiento de magistraturas suplentes, el diputado oficialista, jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) Nogui Acosta lanzó la advertencia que la bancada de gobierno no reconocerá la validez jurídica de las actuaciones de dichos magistrados.

Esta postura surge como seguimiento a las declaraciones de la Presidenta de la República, Laura Fernández, quien calificó de “golpe de Estado” la resolución 2026-13498 del Tribunal Constitucional.

Para Acosta, la decisión de la Sala de extender provisionalmente los mandatos vencidos el 16 de diciembre de 2025 para evitar la parálisis del órgano es, en sí misma, un acto fuera de la ley.

Las afirmaciones fueron dadas durante su entrevista en Telenoticias, en un debate junto al diputado jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez.

Cuestionamiento a la legitimidad

Durante un intercambio sobre las implicaciones de que un magistrado suplente, bajo esta prórroga, participe en una resolución judicial, Acosta fue tajante al afirmar que desconocerán tales actuaciones. “Eso sería ilegal porque usted no tiene un nombramiento”, aseveró el legislador, en la entrevista.

Según el diputado de Pueblo Soberano, cualquier decisión tomada por estos funcionarios carecería de fuerza legal.

“No tendría validez jurídica porque estás usurpando un puesto. No hay nombramiento. Eso que hizo la Sala es ilegal. Entonces, ¿cómo vas a tener legalidad en un nombramiento ilegal?”, cuestionó Acosta.

El legislador sostiene que la Sala Constitucional se extralimitó en sus funciones, violentando la independencia de la Asamblea Legislativa, que es el órgano constitucionalmente encargado de estos nombramientos. “Lo que tenemos aquí es una violación de la misma Constitución por parte de la sala”, puntualizó.

Acciones legales y choque de poderes

La estrategia del oficialismo no se limitará al desconocimiento de los fallos. Acosta confirmó que el próximo lunes acudirán a las instancias judiciales para denunciar a los cuatro magistrados que votaron a favor de la medida (Cruz Castro, Rueda Leal, Hess Herrera y Araya García).

“El lunes vamos a ir a la Corte a presentar una denuncia por prevaricato contra los cuatro magistrados que votaron en contra de la misma Constitución Política y de manera ilegal prorrogaron nombramientos que ya habían fenecido”, detalló el diputado.

Acosta defendió que su posición busca resguardar el equilibrio de poderes, rechazando las críticas de la oposición que acusan al gobierno de debilitar el sistema democrático.