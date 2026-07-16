Nogui Acosta a magistrada Solano: “¿Cuántos cursos de economía ha llevado usted?”

El jefe de fracción del partido oficialista, Nogui Acosta, se encaró este jueves con la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Penal, en una discusión por el presupuesto del Poder Judicial.

La jerarca estuvo en una comparecencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde fue cuestionada por los diputados oficialistas.

Luego de un intercambio de varios minutos, donde el exministro de Hacienda de Rodrigo Chaves defendió su posición de que es la Corte Plena la encargada de distribuir el presupuesto del Poder Judicial, y que en los últimos cuatro años este creció más de 84 mil millones de colones, Acosta le preguntó a Solano de forma sarcástica “cuántos cursos de economía” había llevado ella.

Esto luego que la magistrada le replicó que así como Acosta cuestiona la subejecución de recursos en el Poder Judicial, esa misma “ineficiencia” se podría decir de la ejecución del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Justicia.

“Algunos” (cursos), le respondió la jerarca, que agregó que no hay mejores administradoras que las amas de casa y que ella lo ha sido.

Solano insistió que la no ejecución de recursos (que según Acosta supera los 23 mil millones de colones) en muchos casos fue porque se entregaron muy tarde a las arcas del Poder Judicial.

Pero además, reclaman que Hacienda no les quiso girar los poco más de 8 mil millones de colones que la Asamblea anterior les aprobó para más plazas.

El principal reclamo de la Corte y de la policía judicial (OIJ y Fiscalía) es que los recursos no alcanzan para el combate del crimen organizado.

Solano lamentó que no exista un “plan Estado” de hacia dónde se dirige el país y que desde la crisis de inseguridad al menos con el Poder Judicial no hay acercamientos concretos desde el Congreso.