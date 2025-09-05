La noche en El Chalet se llenó de sensibilidad y coraje con la presentación de Noelia Masís, quien se atrevió a interpretar nada menos que “Solo Otra Vez”, un clásico de la icónica Celine Dion.

Con mucha serenidad e intimidad, la joven cantante logró envolver al público desde los primeros acordes, llevándolos de la mano por la melódica y profunda letra del tema.

Demostrando su dominio vocal, Noelia no dudó en lanzarse con tonos agudos, interpretándolos con total confianza y sin titubeos.

“Ya todos somos ganadores, gracias a todos los que pudieron venir a acompañarnos”, expresó con humildad tras su emotiva actuación.

El juez Edín Solís no tardó en felicitarla, destacando la gran voz que posee y confesando que artistas como ella les ponen el trabajo difícil a los miembros del jurado.