Noche y madrugada trágica en la Zona Norte: accidentes dejan varios heridos graves

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Un arduo despliegue de emergencia realizaron las autoridades de la Cruz Roja Costarricense, Fuerza Pública, Bomberos y Policía de Tránsito entre la noche de este sábado y la madrugada de este domingo, producto de una serie de accidentes de tránsito ocurridos en diversos puntos de la Zona Norte.

Choque de motocicletas en Aguas Zarcas

El primer suceso se registró a las 19:29 horas (8:00 p. m.) en el sector de Altamira, en Aguas Zarcas de San Carlos. En el lugar ocurrió una colisión entre dos motocicletas que dejó como saldo tres personas lesionadas.

La Cruz Roja atendió la emergencia enviando tres unidades básicas. Dos de los pacientes sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados en condición crítica, mientras que un tercero ingresó en condición urgente a la Clínica de Aguas Zarcas, para posteriormente ser remitidos al Hospital de San Carlos.

Aparatoso choque frontal en San Josecito de Cutris

Posteriormente, a las 9:50 p. m., los cuerpos de socorro fueron alertados por una colisión frontal entre dos vehículos en San Josecito de Cutris, cerca del sector de Rancho Colombiano.

El percance dejó un balance de diez personas valoradas en el sitio (seis en uno de los vehículos y cuatro en el otro). Pese a que cuatro de las víctimas ameritaban traslado a un centro médico, tomaron la decisión de rechazar la atención hospitalaria.

Accidente entre automóvil y motocicleta en La Fortuna

Pasadas las 10:00 p.m., las alertas continuaron. A las 10:49 p.m., se reportó un accidente en el sector de La Pajuila, en Los Ángeles de La Fortuna.

Una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó dos adultos heridos. Una mujer fue trasladada en categoría roja a la Clínica de La Fortuna y de allí al Hospital de San Carlos, mientras que un hombre fue trasladado en categoría amarilla. La atención requirió el envío de dos unidades básicas de Cruz Roja.

Conductor prensado tras colisionar contra un autobús en Florencia

Minutos después, a las 10:58 p.m., se produjo otro violento choque en La Vega de Florencia, donde impactaron un automóvil y un autobús.

Producto del impacto, un hombre de entre 31 y 40 años quedó atrapado en la estructura del vehículo liviano. Cuerpos de rescate realizaron labores de extracción para liberarlo. El paciente fue trasladado de urgencia en condición crítica al Hospital de San Carlos a bordo de una unidad básica.

Balance general de las atenciones

El informe general consolidado por los cuerpos de socorro tras la intensa cobertura nocturna en la región confirma un total de cuatro pacientes trasladados en condición crítica y seis pacientes en categoría amarilla urgentes.

Con información de corresponsal Mariluz Rojas.