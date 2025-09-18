Dos personas fallecieron en las últimas horas tras ser impactadas por arma de fuego, uno en Parrita y otro en San Francisco de Dos Ríos, según los reportes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En ambos casos, las víctimas fueron abordas por sujetos en motocicleta, quienes les dispararon en varias ocasiones, lo que les provocó la muerte en el lugar.

Las víctimas son un hombre de 44 años de apellido Mora y un sujeto de 22 años y apellido Salas, cuyos cuerpos se encuentran en la morgue judicial.

Los agentes judiciales se mantienen en investigación sobre las causas que originaron el ataque, ya que se dieron sin mediar palabra por parte de los agresores.

Sobre los casos de personas heridas, uno se dio en el mismo suceso que cobró la vida del hombre de apellido Salas. En este, otra afectada fue una mujer de apellido Velásquez de 20 años.

Otro caso se dio en Pavas, cuando un joven de 18 años y de apellido Umaña, también fue atacado por hombres que llegaron en motocicleta y le dispararon al hombre en su vivienda. Tras recibir los disparos fue trasladado a un centro médico.

Mientras que, en Cartago, se dio el caso de un asalto, donde los delincuentes dispararon contra la víctima, un hombre de 38 años y de apellido Quesada, que fue trasladado al hospital Max Peralta para su atención.