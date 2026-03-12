La Noche Magenta ALAS 2026 se llevó a cabo en el hotel Crowne Plaza donde figuras públicas, líderes sociales y representantes políticos se reunieron para reconocer a mujeres y aliados que promueven la igualdad de género en el país.

Entre las personalidades que asistieron destacaron las diputadas Paulina Ramírez y Andrea Álvarez Marín, así como la presentadora Thais Alfaro y las periodistas Ginnés Rodríguez y Liliana Carranza. También estuvieron presentes las ex primeras damas Gloria Bejarano y Josette Altmann. Durante la velada se entregaron los Premios ALAS, que reconocieron a mujeres, empresas y aliados que impulsan la equidad y el empoderamiento femenino.



Carla Coghi fue una de las ganadoras.

Fotos: Mauricio Aguilar

Entre los principales galardones, el premio Mujer Visionaria fue otorgado a Carla Coghi, mientras que el reconocimiento Aliado a Favor de la Igualdad fue para Steve Aronson. El premio Mujer Invencible lo recibió la atleta costarricense Amalia Ortuño.

Por su parte, el galardón Empresa a Favor de la Igualdad fue entregado a BAC Credomatic, mientras que la chef Doris Goldgewicht fue reconocida con el premio Mujer Inspiración por su trayectoria y aporte en el ámbito gastronómico.

Además, durante la noche también se reconoció a 27 Mujeres Destacadas 2026 por su aporte en sectores como política, comunicación, salud, empresa privada y emprendimiento.

La gala, organizada por ALAS Costa Rica, también tuvo como objetivo recaudar fondos para programas sociales y de capacitación dirigidos a mujeres, consolidándose como un espacio de impacto social y networking que impulsa la igualdad de género en el país.



Steve Aronson fue reconocido.



Amalia Ortuño también recibió galardón.



El BAC representado por Laura Moreno.