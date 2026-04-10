Noche de accidentes: 6 heridos graves en distintas zonas del país

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Seis personas resultaron heridas, varias en condición crítica, tras una serie de accidentes de tránsito ocurridos la noche del jueves en distintos puntos del país, según reportes de la Cruz Roja Costarricense.

El primer incidente se registró a las 7:35 p. m. en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, donde una motocicleta colisionó contra un objeto fijo. En el lugar fueron atendidos 2 hombres adultos, quienes fueron trasladados en condición crítica al Hospital de Liberia.

A esa misma hora, en Santa Cruz, otro accidente tipo vuelco dejó 3 personas afectadas; 2 fueron trasladadas por un servicio privado, mientras que una mujer de 52 años fue llevada en condición crítica a la clínica local.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo.

Minutos después, a las 8:23 p. m., se reportó un tercer accidente en San Ramón de Alajuela, donde un camión se volcó y cayó a un río desde una altura aproximada de 15 metros. El conductor, un hombre adulto, quedó prensado dentro del vehículo, por lo que fue necesario un operativo de rescate para liberarlo.

Posteriormente, fue trasladado en condición crítica al hospital de San Ramón.

Las emergencias fueron atendidas por múltiples unidades de la Cruz Roja, incluyendo soporte avanzado y equipos de rescate.

Las autoridades reiteran el llamado a la precaución en carretera para evitar este tipo de incidentes.