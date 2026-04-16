Nobel de la Paz encarcelada en Irán

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

París. (AFP)-La salud de la Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi es crítica tras sufrir un infarto el mes pasado, advirtieron miembros de su entorno luego de visitarla días atrás en la prisión del norte de Irán donde se encuentra recluida.

Mohammadi, de 53 años, fue detenida el 12 de diciembre pasado en la ciudad de Mashhad tras criticar a las autoridades clericales de Irán durante una ceremonia fúnebre.

Familiares y abogados de la Nobel de la Paz de 2023 recibieron autorización para realizarle el sábado una visita.

Durante el encuentro “se observaron claros signos de deterioro de su estado general y su condición física se describió como crítica”, informó su fundación en un comunicado.

En una primera visita de sus allegados a finales de marzo, se supo que había sufrido un infarto a principios de ese mismo mes.

La familia informó tras la reunión del sábado que la Nobel “se ha debilitado mucho y ha perdido mucho peso”, según declaraciones de su hermano Hamidreza Mohammadi, residente en Noruega, citadas en el comunicado.

Mohammadi ganó el Premio Nobel de la Paz en 2023 en reconocimiento a sus más de dos décadas de activismo en defensa de los derechos humanos.

Últimos acontecimientos

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, reiteró que nadie puede “arrebatar” a Irán su derecho a hacer un uso pacífico de la energía nuclear pero que el nivel de este proceso es “negociable”.

El ejército iraní amenazó con bloquear el mar Rojo, al que no tiene acceso territorial, en caso de que se mantenga el bloqueo estadounidense de sus puertos, considerando que la decisión estadounidense podría conducir a una violación del alto al fuego.

Irán disputará el Mundial de Norteamérica 2026, “sin duda”, afirmó el miércoles el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pese a que la participación del combinado iraní sigue siendo incierta a menos de dos meses de la inauguración del Mundial debido al conflicto en Oriente Medio.