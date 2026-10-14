”No vinieron”: Laura Fernández recalca ausencia de jerarcas judiciales al CACCO

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La presidenta Laura Fernández inició la conferencia de prensa de la inauguración del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) resaltando la ausencia de los jerarcas del Poder Judicial.

“Saludos a los magistrados… Ah, me dicen que no vinieron”, dijo Fernández mientras las cámaras de Presidencia enfocaron las sillas vacías del fiscal general, Carlo Díaz y de otros jerarcas judiciales.

Sillas vacías en la inauguración del CACCO. Captura de pantalla.

El ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, también criticó la ausencia de los jerarcas del Poder Judicial a la inauguración de la megacárcel.

Al evento de inauguración acudieron diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), el gabinete en pleno del Poder Ejecutivo, alcaldes, y diplomáticos que fueron invitados.

Además, a la cita acudió la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank y otros jerarcas del Estado.

El CACCO se inauguró 10 meses después de la colocación de la primera piedra y cuenta con capacidad para 5100 privados de libertad.