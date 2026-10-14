”No vinieron”: Laura Fernández recalca ausencia de jerarcas judiciales al CACCO

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La presidenta Laura Fernández inició la conferencia de prensa de la inauguración del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) resaltando la ausencia de los jerarcas del Poder Judicial.
“Saludos a los magistrados… Ah, me dicen que no vinieron”, dijo Fernández mientras las cámaras de Presidencia enfocaron las sillas vacías del fiscal general, Carlo Díaz y de otros jerarcas judiciales.
El ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, también criticó la ausencia de los jerarcas del Poder Judicial a la inauguración de la megacárcel.
Al evento de inauguración acudieron diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), el gabinete en pleno del Poder Ejecutivo, alcaldes, y diplomáticos que fueron invitados.
Además, a la cita acudió la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank y otros jerarcas del Estado.
El CACCO se inauguró 10 meses después de la colocación de la primera piedra y cuenta con capacidad para 5100 privados de libertad.