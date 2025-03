“Los centros penitenciarios no son parques o pulperías para que todo mundo llegue a visitarlos”, de esta manera reaccionó el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, ante los reclamos de los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Debido a que la legisladora Gloria Navas había realizado una gestión para ir al Centro de Formación Juvenil Zurquí, donde están detenidos menores de edad.

Navas indicó que tramitó todos los permisos con las autoridades del centro juvenil, pero que un día antes, Adaptación Social les negó la visita.

“Quien lo canceló fue el director. Me parece ingrato que el ministro diga que acostumbro a ir a las cárceles sin permiso, estoy cansada de ese ataque”, expresó la diputada independiente.

El legislador y quien preside este órgano, Gilberth Jiménez, lamentó que se quitara la visita programada 24 horas antes, cuando la intención era conocer la realidad de esta población.

“Lamentablemente de la noche a la mañana, el día antes se nos suspendió, creo que hubo una contraorden y ojalá se tomen medidas para que esto no vuelva a ocurrir”, explicó.

Sin embargo, el titular de Justicia y Paz afirmó que la solicitud de Navas no tenía que ver con el ejercicio de sus funciones .

“No vamos a permitir que entren a la libre. Quiero ser claro que no se vale decir cosas que no son ni usar el gafete de diputado para hacer otro tipo de visitas que no tienen que ver con el ejercicio de funciones”, manifestó.

Además, aseguró que no se trataba de un acuerdo de la comisión sino de una visita impulsada por la congresista.

No obstante, varios legisladores indicaron que tenían agendado el tema y les sorprendió que se les indicara que no podían ingresar.

Los diputados insistieron en que volverán a hacer la solicitud para poder hacer la visita.