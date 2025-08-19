El director técnico del Cartaginés, Andrés Carevic y el delantero, Johan Venegas, estuvieron en la conferencia previa del duelo ante Verdes de Belice, por la jornada 4 de la Copa Centroamericana, donde los brumosos deberán ganar y con una buena diferencia de goles, para seguir teniendo chances de clasificar.

“Respetamos a Verdes y la idea nuestra es jugar con toda la seriedad y buscar ganar el partido. No valoro que hay que hacer cuantos goles, hay que respetar a un rival, que ha jugado buenos partidos, que no le ha salido el resultado positivo pero tiene sus detalles entonces es jugar con toda la seriedad y después se verá como es todo el tema de goles”, señaló Carevic.

Mientras que Venegas, dejó claro que el rival de este miércoles a las 8:00 pm en el José Rafael “Fello” Meza, no será fácil de pasar.

“Muchas veces caemos en que como no es un país futbolísticamente grande en la zona, caemos en la tendencia de menospreciar más que todo, de puertas hacia afuera, no hablando de nosotros como jugadores, porque sabemos que en el fútbol las distancias se han reducido muchísimo”, indicó Venegas.

Cartaginés tendrá las bajas de Christopher Núñez y Carlos Barahona, por acumulación de tarjetas amarillas.