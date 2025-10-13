El cantante venezolano, Danny Ocean, recurrió a sus redes sociales para disculparse con su público costarricense, luego de enfrentar un malestar físico durante su show en Pedregal el pasado sábado 11 de octubre.

Durante la presentación, el artista necesitó asistencia médica y fue apoyado con oxígeno antes de continuar con el espectáculo, que formaba parte del cierre de su gira internacional.

Al día siguiente, Ocean publicó un mensaje sincero a través de sus redes, reconociendo que no se encontraba en óptimas condiciones.

“Ayer no tenía el cuerpo al 100, discúlpenme si me vieron un poco bajoneado, supongo que la falta de reposo con el choque del calor y la adrenalina me pegó ayer duro”, compartió.

Además del perdón, el intérprete de “Me Rehúso” agradeció el cariño que recibió del público durante todo el show, destacando la energía y el afecto con el que fue recibido.

“Gracias por estar ahí conmigo y darme de ese Pura Vida de vuelta para poder finalizar el show. Gracias por cantar y estar arriba todo el tiempo conmigo, los adoro, gracias!!”, añadió en su publicación.

A pesar del momento difícil, el artista logró terminar el concierto y se mostró conmovido por el respaldo de sus fans, reafirmando su conexión con Costa Rica.