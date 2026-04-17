Este pasado miércoles, mediante un comunicado de prensa, el Municipal Pococí Femenino denunció al árbitro Tomás Barrantes por un supuesto acto racista hacia una jugadora del equipo durante el encuentro ante la Asociación Deportiva Moravia, correspondiente a la fecha 10 del Clausura 2026.

El directivo del club, Jimmy Núñez, se refirió al tema en una entrevista exclusiva con Grupo Extra, detallando la posición actual de la institución y mencionando la gravedad del asunto.

“No tenemos duda de la acusación que hacemos. Conversamos con diferentes actores para asegurarnos porque es una situación muy seria y no queremos que sea como las clásicas denuncias de racismo que se dan en el fútbol”, señaló.

Tras dicho acontecimiento, Núñez busca acercarse a las futbolistas de Moravia, quienes habrían escuchado lo sucedido, con el objetivo de confirmar los hechos por parte de miembros del club al que estaban enfrentando.

“Esto nos daría una veracidad más grande. Nosotros tenemos la fe de que alguna de las jugadoras de Moravia, de manera valiente lo haga. Ya que esta vez fue una nosotros, mañana puede ser una de ellas”.

El directivo caribeño también le mandó un mensaje al árbitro Barrantes, mencionando que no tiene por qué salir a desmentir lo sucedido y lo mejor sería que acepte los hechos.

“Claramente, yo espero que entienda que venir a decir de que no lo dijo sería vergonzoso y triste. Puede mentirle a la comisión, pero verle los ojos a nuestra futbolista y decirle que no lo hizo, eso se vería bastante mal. Lo mejor es que lo acepte, así como nosotros cuando nos toca hacerlo”.

Por el momento, el Municipal Pococí está a la espera de la pronunciación de la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) y la Comisión de Arbitraje con respecto a este tema.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador de Grupo Extra