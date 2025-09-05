Managua.- El técnico Miguel “El Piojo” Herrera no soportó las palabras fuertes de su colega Marco Antonio el “Fantasma” Figueroa y le respondió fuerte. Lo que más le molestó es que se metiera con el arquero Keylor Navas, de cara al juego de esta noche en Managua, por la eliminatoria mundialista.

“Son circunstancias que si te metes en eso caerás en el juego de ellos. Fue un gran jugador, hizo las cosas bien en México. Cuando hablas de Keylor tienes que levantarte y quitarte el sombrero. Un tipo como Keylor debe recibir elogios. No te subas a pelear a un ring si no tienes peso completo porque si no te romperán la madre, como decimos en México. No vas a comparar a un portero como Keylor hasta que logre lo que hizo”.

¿Y la cancha sintética?

En Managua insisten que más que hablar del juego como tal los ticos hablan y hablan de la cancha sintética. Herrera vuelve a frenar a Figueroa. “No tengo idea, tienes que preguntarle a él. Yo ni de la cancha he hablado. Los de la Liga hablaron de la cancha. La voy a escuchar. Siempre tuve buena relación con el fantasma. Es buscar ese juego de palabras y meterte en la cabeza de los rivales. Así se juegan las eliminatorias, no se está haciendo algo diferente, es apostar a tu localía y tu gente, vamos preparados y conscientes de lo que vamos a recibir”.

Figueroa lleno de fantasmas

Lo insólito es que el estratega chileno de 63 años pone en duda la credibilidad del silbatero mexicano Marco Antonio Ortiz.

“Ya no le puede pitar un italiano a Brasil. Imagínate esas tonterías. Mandan a un árbitro neutral, del área de CONCACAF, adverso a Costa Rica y Nicaragua. Hay que decirle al fantasma que estamos en CONCACAF. No nos va a pitar un sudamericano. Que agarre el reglamento”.

Del hecho de hacer la conferencia allá en Costa Rica agrega que “preferimos hacerlo de local y después nada más ir a reconocer la cancha, estar preparados ¿para qué tanto tiempo? Tenemos que adaptarnos lo más rápido posible”.