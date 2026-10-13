“No te cases ni te embarques”: ¿Por qué el martes 13 es viral?

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Llegó el martes 13 y, como es costumbre cada vez que esta fecha aparece en el calendario, el internet se llena de memes, videos en TikTok sobre “malas vibras” y el infaltable consejo de las abuelas: “en martes 13, ni te cases ni te embarques”.

Aunque hoy en día la mayoría de la gente se lo toma con humor y como excusa para hacer contenido en redes sociales, la mala fama de este día no es nueva y surge de una mezcla bastante curiosa entre mitología antigua, religión y costumbres populares.

¿De dónde salió el “chisme” del Martes 13?

La fijación con este día no nació en TikTok; viene de un combo histórico de dos elementos a los que la gente les agarró idea desde hace siglos:

El martes (el día de los pleitos): En la antigua Roma, el martes estaba dedicado a Marte, el dios de la guerra. Como este personaje representaba la violencia y los conflictos, la creencia popular asumió que los martes eran días “pesados” o propicios para que las cosas salieran mal. El número 13 (el incómodo): El 13 ha tenido “mala fama” en varias culturas. En el cristianismo se le asocia con la Última Cena (donde había 13 personas antes de la traición a Jesús) y con el capítulo 13 del Apocalipsis. Además, como el 12 se considera el número “perfecto” (12 meses, 12 signos del zodiaco), el 13 siempre quedó como el elemento que venía a romper el orden.

Cuando juntás ambas cosas, tenés la fórmula perfecta para la superstición. Incluso existe un término médico real para el miedo irracional a este día: trezidavomartiofobia (miedo irracional, persistente y patológico al martes 13).

Lo que dicen los que saben de números

Más allá de las historias de terror y las “cábalas” de no pasar por debajo de escaleras o evitar cruzarse con un gato negro, en disciplinas como la numerología la lectura es muy distinta.

Para los expertos en el tema, el 13 no tiene nada de “maldito”. De hecho, lo ven simplemente como un número de cambio, cierre de ciclos y transformación. Al sumar sus dígitos (1 + 3), da 4, un número que en esas teorías se asocia con el orden, la estabilidad y el trabajo para construir cosas nuevas.

Al final, ya sea para reírse de los memes, curarse en salud o simplemente tener un tema de conversación en la oficina, el martes 13 sigue siendo uno de los fenómenos culturales más virales de nuestro calendario.