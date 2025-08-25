Una vez más, Vladimir Quesada asumió la dirección técnica del Deportivo Saprissa, esta vez tras la salida de Paulo César Wanchope. Desde el primer momento, dejó claro que su estilo de trabajo es distinto al de “Chope”.

Tras la goleada 4-0 frente al Sporting, en la jornada 5 del Torneo de Apertura 2025, Quesada se refirió al poco tiempo que tuvo para preparar al equipo. De hecho, explicó que apenas sostuvo una charla la mañana del sábado, horas antes del encuentro ante los albinegros.

“Nos conocemos bien con el grueso del grupo y ellos saben más o menos lo que nosotros pedimos. No somos súper exigentes, trabajamos de una manera sencilla dentro de la cancha y fuera de la cancha y entendemos, porque en algún momento se nos dio la oportunidad de defender estos colores, sobre el terreno de juego, lo que puede sentir un jugador del Saprissa”, comentó Vladimir.

A diferencia de Wanchope, quien fue muy crítico respecto a la actitud del grupo en la etapa final de su gestión, especialmente tras derrotas como la sufrida ante Cartaginés o el empate contra el Verdes de Belice, Quesada destacó la buena disposición de sus jugadores.

“Para nosotros es importantísimo ver la actitud y el comportamiento que tuvieron los muchachos sobre el terreno de juego”, señaló el estratega.

Quesada también indicó que su vínculo con el grupo se basa más en el respeto que en alguna “química” especial. “Yo sé que son empleados del club, tienen un contrato, tienen que dar lo mejor sobre el terreno de juego, pero yo ante todo veo seres humanos.… Para mí, tal vez ha sido sencillo: Yo no creo que haya que saturar a los jugadores con grandes discursos”, afirmó Quesada.

Este lunes, Vladimir tendrá su segundo entrenamiento al mando del equipo, de cara al partido del martes a las 8:00 p.m. contra Motagua, por la Copa Centroamericana. Todo eso sin olvidar que viene el clásico ante Alajuelense, el sábado en La Cueva.