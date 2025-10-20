Múltiples páginas web, juegos en línea y aplicaciones como Snapchat, Fortnite o incluso productos como Alexa quedaron inaccesibles debido a una avería en Estados Unidos de Amazon Web Services (AWS), la plataforma en la nube del gigante Amazon.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó también este lunes que varios de sus canales de atención a clientes presentan intermitencia debido a esta caída a nivel mundial de Amazon Web Services (AWS), la plataforma que aloja estos servicios.

Entre los canales afectados se encuentran:

WhatsApp.

Messenger.

Correo electrónico 800energia@cnfl.go.cr .

La aplicación móvil.

El número 1026 y el call center.

La empresa detalló que actualmente trabajan para restablecer el servicio del número 800-363-7442, mientras que todas las sucursales físicas operan con normalidad.

“Agradecemos su comprensión y ofrecemos una disculpa por cualquier inconveniente fuera de nuestro control”, indicó la compañía en sus redes sociales.

La CNFL aseguró que mantiene esfuerzos constantes para normalizar la atención en todos los canales digitales lo antes posible.