La tradición nos dice que hoy celebramos el Día del Niño y de la Niña, pero en el ámbito deportivo se libra una verdadera batalla en el cuartel del Parque Metropolitano La Sabana.

El Estadio Nacional será sede del enfrentamiento entre Costa Rica y Haití, en la recta final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. La angustia es tica: una angustia con rostro de vergüenza y tintes de desesperación, tras el empate ante Nicaragua en Managua.

Por su parte, los haitianos también vienen de igualar, esta vez ante Honduras, a quien recibieron como locales. En la conferencia de prensa previa, el técnico mexicano Miguel Herrera señaló que lo peor de la Sele se resumió en 25 minutos en suelo pinolero, donde el equipo, a pesar de contar con un hombre más, dejó escapar el partido.

Sele con modificaciones

A pocas horas del crucial cotejo se confirmaron dos ausencias sensibles: Francisco Calvo y Santiago Van der Putten. El veterano defensor acumula dos tarjetas amarillas en la eliminatoria, lo que lo deja fuera por sanción, mientras que Van der Putten sufre un esguince en la rodilla izquierda y, al no estar al 100 %, queda descartado por el “Piojo”. En su lugar fueron convocados dos jugadores de Liga Deportiva Alajuelense: Guillermo Villalobos y Anthony Hernández.

“Van der Putten tuvo una molestia en el entrenamiento. No quisimos arriesgarlo. Quería entrenar, pero vamos a esperar cómo amanece. Habrá variantes, pero debemos trabajar en la fortaleza mental y estar por encima del rival en todo sentido”, advirtió el estratega mexicano.

Cierra la puerta a veteranos

Consultado sobre la posibilidad de llamar a jugadores experimentados como Celso Borges para próximos encuentros, Herrera fue claro, “me toca a mí decidir. No he descartado a nadie, confío en los muchachos que han hecho bien las cosas. No es bueno el resultado porque íbamos por los tres puntos y el partido se daba para ganar. Ninguna cancha será fácil y la exigencia para esta Selección es muy grande.

Al final de cuentas, hoy estamos en el primer lugar y debemos hacer valer nuestra condición de visitantes. Los que se fueron ya no van a regresar, y si en algún momento lo hacen, será porque así yo lo considere”. Agregó que le hubiera gustado contar con futbolistas de la talla de Bryan Ruiz o Hernán Medford.

Una cobertura extraordinaria

Grupo Extra tendrá la mejor información de la Sele este martes de 12:00 m.d. a 2:00 p.m., luego de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., y tras el encuentro, de 10:00 p.m. a 10:30 p.m.

Sintonice Extra Radio 92.3 F.M. y Extra TV, donde estaremos transmitiendo en vivo desde el restaurante Santo Pecado, frente al estadio.