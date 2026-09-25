¿No se trabajó la línea de 5? Jugadores exponen a Batista

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Selección Nacional tenía todo bajo control. Costa Rica estaba jugando un primer tiempo casi perfecto y se marchó al descanso con una ventaja de 3-0 sobre Curazao, pero en el complemento la historia cambió por completo.

Al minuto 50, Fernando Batista modificó el planteamiento y Costa Rica pasó de jugar con línea de cuatro defensores a una línea de cinco. El cambio, según reconocieron los propios futbolistas, no había sido trabajado durante la semana con el tiempo necesario.

“Se trabajó, pero no hay tiempo para trabajarlo como se debe. Tiene que llevarse sus días y de todo. No salió como se esperaba”, explicó Carlos Barahona.

La modificación terminó generando dudas en la estructura defensiva y Curazao comenzó a encontrar espacios para acercarse al arco costarricense. Lo que parecía una noche tranquila terminó convirtiéndose en una pesadilla para la Tricolor.

Josimar Méndez también reconoció que el cambio de sistema provocó confusión entre los jugadores.

“Pasó una confusión, estábamos jugando un sistema y pasamos a jugar otro. Eso nos confundió en la defensa y el rival se aprovechó de eso. Esas cosas no pueden volver a pasar”, señaló.

Costa Rica pasó de tener una ventaja de tres goles a quedarse sin respuesta ante la reacción de Curazao, que terminó completando una remontada de 3-4.

El propio Batista reconoció después del encuentro que se hace responsable de lo ocurrido y admitió que los tiempos para realizar algunos cambios pudieron haber sido diferentes.

Así, una Selección que parecía tener el partido encaminado terminó pagando caro una modificación que, según sus propios jugadores, no estaba suficientemente trabajada.