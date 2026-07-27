“No se sorprendan si a ‘Diablo’ le dan 3 meses de prisión preventiva”

El Fiscal General, Carlo Díaz, dijo en Extra Radio 92.3 FM que probablemente a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, le impongan medidas de prisión preventiva.

“Estas personas ya habían estado en los procesos que tenían un periodo de prisión preventiva, entonces lo que les queda de acuerdo a nuestro procedimiento son periodos bastante cortos, entonces no se sorprendan hoy si ustedes escuchan que ‘Diablo’ va a quedar simplemente con tres meses en prisión preventiva“, dijo Díaz.

Además, Díaz indicó que la audiencia se hizo de forma presencial porque es lo más común, pese a que el Ministerio de Justicia solicitó que fuera virtual.

“Ahorita con lo que les queda a ellos prisión preventiva con los plazos que ya ven descontados, son términos bastante cortos y nosotros, bueno, por supuesto, vamos a solicitar la prisión preventiva, ni siquiera vamos a considerar otro tipo de medida cautelar”, dijo el Fiscal.

‘Diablo’ y ‘Tan’ llegaron esta mañana a los Tribunales en San José, al I Circuito Judicial.