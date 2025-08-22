La empresaria costarricense y futura presentadora de Sábado Feliz, Mimi Ortiz, vuelve a la escena digital con una nueva cuenta temporal de Instagram, luego de que su perfil oficial fuera suspendido el pasado 13 de agosto.

La pérdida representó un golpe económico, ya que la cuenta era clave para su trabajo como creadora de contenido, colaboraciones con marcas y generación de ingresos.

“No se perdió mi voz, ni mi propósito, ni la fuerza de esta comunidad”, relató en la primera publicación desde su nuevo perfil.

Hay que recordar que la suspensión ocurrió tras una serie de reportes, según explicó la propia Mimi en TikTok.

Mientras continúa el proceso de apelación para intentar recuperar su cuenta original, Mimi habilitó este nuevo perfil como canal provisional, con el objetivo de mantener el vínculo con su audiencia y continuar sus proyectos.

“Seguiremos creando, soñando y creciendo juntas. Porque cuando la vida te apaga un escenario, tú construyes uno más grande”, expresó.

Su pareja, el bailarín español Toni Costa, también alzó la voz en sus redes sociales para apoyarla públicamente.

“No tengo idea de por qué le bajaron la cuenta. Ella cumple las reglas, no toca temas políticos, ni fuera de lugar, ni sexuales. Así que ella está de vuelta y vamos a apoyarla”, manifestó.