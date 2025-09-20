La maternidad ha marcado profundamente la vida de la modelo Sharon Segura, quien se encuentra disfrutando su nueva faceta.

Aunque se siente agradecida y feliz por esta nueva etapa, también ha tenido que enfrentar desafíos que no esperaba atravesar.

“Tengo una semana y dos días de dar lactancia con mi pecho y no con pezonera, y a pesar de que tuve asesoría de lactancia y Oli (Oliver, su bebé) está agarrando bien (el pecho) y demás, duele; no voy a decir que no”, compartió en sus redes sociales.

Aunque ha seguido todas las recomendaciones profesionales, el proceso le ha causado molestias físicas inesperadas.

Incluso sospecha que podría haber una condición particular que le esté generando el dolor.

“Puede ser que mi pezón tenga algún síndrome o una condición diferente.

Es por eso que he estado un poco alejada porque estoy digiriendo el proceso de no poder tener control en esa parte de mi vida”.

“Estoy acostumbrada a no enfermarme ni a tener dolor. No sé lidiar con la frustración porque pocas veces me frustro”, reconoció.

En medio de todo, la etapa que vive junto a su esposo Daniel Mora ha sido una fuente constante de lecciones.