Con el corazón en la mano, la cantante costarricense, Maribel Guardia, compartió en sus redes sociales un emotivo recuerdo dedicado a una de las figuras más queridas de la música mexicana, Jenni Rivera.

Acompañando una fotografía en la que aparecen juntas, la tica abrió su corazón al hablar de la inolvidable Diva de la Banda.

“No se imaginan lo simpática y sencilla que era”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

En los comentarios de la publicación, Maribel recordó un día en la que a Jenni le preguntaron en una entrevista a quién le gustaría parecerse si pudiera ser otra persona, a lo que su respuesta fue clara: “Maribel Guardia”.

“Qué bella que ella me mencionara. Fue muy amorosa conmigo”, comentó la costarricense.

Aunque no compartieron una amistad cercana, entre ellas floreció una relación de respeto y admiración.

Incluso, en una charla con medios internacionales, Guardia reveló que la mexicana alguna vez manifestó su deseo de que ella la interpretara en una película sobre su vida, lo cual consideró un verdadero honor, sin embargo, ese proyecto nunca llegó a realizarse.

Desde la trágica partida de Jenni en 2012, Maribel ha mantenido viva su memoria, recordándola no solo como artista, sino como mujer, madre y ser humano.