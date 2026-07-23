“No saben absolutamente nada de mi vida”

Nicole “Coco” Roper, hija de Lynda Díaz, explotó contra una seguidora que cuestionó su tratamiento médico y dejó claro que no tolerará más ataques en redes sociales.

La creadora de contenido compartió en su Instagram la captura de un comentario que recibió en una de sus publicaciones.

“Qué rápido le sana y cicatriza la zona donde hace pocos días tenía un catéter, mmm… qué fuera de serie definitivamente”.

A lo que la creadora de contenido contestó inmediatamente: “Ignorancia pura. El port está abajo de la piel. Cuando uno tiene la aguja puesta tiene el dressing y cuando uno se la quita se ve solo abajo de la piel.

Sin embargo, el mío se nota mucho menos que otros pacientes. Verdaderamente qué triste que lo que llene tu corazón sea escribir mensajes así. Es tan inculto e ignorante. Busque a Dios”.

Pero su respuesta no terminó ahí. La hija de Lynda Díaz aseguró que durante mucho tiempo optó por ignorar este tipo de mensajes, aunque dejó claro que esa etapa quedó atrás.

“No más. Gente ignorante, que no sabe absolutamente nada de mi vida y literalmente no soporta ver a una persona feliz. Por favor, lárguense de mis redes sociales”, manifestó.

“Si alguien no logra entender que hay días buenos y días malos, no voy a disculparme por aprender a vivir a pesar del dolor, de las infecciones y de las cosas a las que sobrevivo diariamente”, expresó.

Nicole ha contado en varias ocasiones que enfrenta secuelas provocadas por una sobreirradiación durante el tratamiento que recibió contra un agresivo cáncer de cuello uterino.