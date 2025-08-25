La reina de belleza costarricense Camille Valverde, actual Miss Eco Internacional 2025, compartió con sus seguidores cómo ha vivido los días posteriores al aparatoso accidente de tránsito que sufrió en Panamá, mientras viajaba en compañía de su esposo y su hija.

“Ya puedo ver del ojo derecho, no hubo fractura, ni daños en la visión”, detalló en sus redes sociales.

Esto, luego de que el impacto le provocara una inflamación severa en el rostro que, por varias horas, le impidió abrir los párpados, dejándola sin visión temporalmente, al menos en uno de sus ojos.

El golpe más fuerte lo recibió en la cabeza, lo que le provocó una conmoción cerebral y un esguince cervical, según confirmó la propia modelo.

Uno de los momentos más sensibles para Camille fue ver también afectada a su pequeña hija, Callie Brannon, quien sufrió algunos golpes, aunque por fortuna, no fueron de gravedad.

La modelo compartió un video en el que se le ve intentando dormir a la niña en una sala de hospital, dejando ver su lado más humano y maternal.

“Les deseo que nunca tengan que chinear a su bebé en un hospital”, expresó, visiblemente afectada por lo sucedido.

Además, reveló que perdió la conciencia tras el impacto en la cabeza, lo que la dejó completamente desorientada. “No recuerdo nada”, confesó en su cuenta oficial de Instagram.

De hecho, en el vehículo donde viajaban también se encontraba su esposo, el empresario Michael Brannon, quien aparentemente se llevó la peor parte del suceso, ya que resultó con varias fracturas en diferentes partes de su cuerpo.

Ante la emergencia, Camille Valverde, su hija y su pareja recibieron atención médica inmediata en un centro hospitalario local.

Actualmente se encuentra en observación, y tan pronto los especialistas consideren que la condición de la reina de belleza tenga una condición estable y apta para viajar, podrá regresar a Costa Rica para continuar su proceso de recuperación junto a su familia.

Valverde es una reconocida modelo y reina de belleza costarricense quien fue coronada en el reconocido concurso Miss Eco Internacional 2025, título que la posiciona como una de las representantes más destacadas de la belleza nacional a nivel internacional.

A lo largo de su carrera ha combinado su faceta en certámenes con su papel como madre y esposa, construyendo una imagen cercana, auténtica y comprometida con causas sociales y ambientales.