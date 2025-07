José Aguilar Berrocal, en entrevista con Diario Extra

José Aguilar Berrocal, exmiembro del Partido Liberal Progresista, buscará alcanzar la presidencia de la República por medio del movimiento político Avanza CR, una agrupación que planea debutar en la papeleta de febrero. Asegura que, a pesar de los nexos familiares, no tiene relación directa con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele.

En entrevista con Diario Extra, el aspirante afirmó que, aunque representa a una agrupación nueva, tiene 25 años de trabajar en diferentes áreas sociales, principalmente con la Fundación Acción Joven, que ayuda a personas de alto riesgo social a terminar los estudios.

Al mismo tiempo, se desligó de su agrupación política anterior, señalando que fue “un paso bastante breve”, donde aprendió muchísimo, pero decidió hacerse a un lado “porque no se daban espacios”. Este es un extracto de la conversación que sostuvo con este medio.

“Uno no sabe si sale y regresa a la casa”

Según el candidato, uno de los principales fallos que ha tenido esta administración ha sido el abordaje a los problemas de seguridad, por lo que propone hacer una “estrategia de choque”.

• “Estamos en una crisis de seguridad que nunca en la historia de la República hemos visto algo tan pavoroso como lo que se está viendo, que uno no sabe si sale y regresa a la casa”.

• Sobre esto, aseguró que en caso de llegar a Zapote invertiría más recursos en equipamiento y armamento policial, así como en tener mejor tecnología.

• “Hay gente que anda creyendo que matar gente en Costa Rica es como un videojuego. Van para la cárcel, los vamos a perseguir y los vamos a encarcelar”.

“No quiero robarme el mérito de nadie”

• A pesar de estar casado con una prima de Bukele, Aguilar Berrocal negó tener deseos de que la gente lo apoye por su cercanía familiar con el líder salvadoreño.

• “Yo no quiero que nadie nos apoye de rebote por Bukele, por la figura de él, porque sería muy deshonesto, sería muy falso, no lo quiero hacer. Nos toca ganarnos aquí el cariño o el rechazo, no quiero robarme el mérito de nadie”.

• También aseguró que el éxito en seguridad obtenido contra las maras no podría emularse en Costa Rica, ya que son problemáticas distintas.

• “Ojalá les vaya bien para que los salvadoreños salgan adelante y esa es nuestra posición, pero él está allá y nosotros acá”.

Cuestionamientos a la administración actual

• Aguilar Berrocal, aseguró que “no se puede tapar el sol con un dedo”, y que, si bien la mayoría de las problemáticas de educación, salud e infraestructura son heredadas, tampoco se han resuelto en esta administración.

• “Han intentado cosas interesantes en alianzas público-privadas de las que he participado en el tema de inglés y eso no quiero ser mezquino y dejar de reconocerlo, pero el tema de la educación ‘está para el tigre’”.

• Además, cuestiona el estilo del presidente Rodrigo Chaves, tanto en sus expresiones como en la forma de tratar a sus adversarios políticos.

• “El tipo de liderazgo, la comunicación tan mala, tratar a la gente a sillazos y a patadas, eso me parece que no funciona con groserías, con epítetos. Así nadie va a querer ayudar”.

¿Por qué no va con doble postulación?

• “Porque eso es un mensaje derrotista. ¿Cómo le vas a decir al país: ‘¿Vean, confíen en nosotros, vamos con fuerza, pero tengo un plan B porque sé que voy a perder’? Uno va para adelante, y eso es a muerte, hay que ganar, y nosotros creemos que podemos ganar. Y si no ganamos, lo respetamos, pero vamos a dar hasta con la última gota de nuestras fuerzas”.

Sobre su ideología

“La ideología es algo que no necesariamente le importa al tico. Nosotros tenemos una visión muy liberal de innovadores, no somos estatistas, no nos gusta la burocracia excesiva, no nos gustan los impuestos, no nos gusta ponerle trabas y palos a la gente que quieren emprender con un negocio, con un proyecto, y echar para adelante”.

Sobre seguridad

“Lo primero que ocupamos es una estrategia fuerte que sea de choque, que estabilice la locura que estamos viviendo. Aquí andan un montón de muchachos, les pagan ¢15 mil y le meten cinco balazos a quien sea, en cualquier parte del país y a cualquier hora del día, eso es una locura. Eso hay que pararlo y hay que pararlo agresivamente”.