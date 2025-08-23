El humorista y empresario Bernardo “Choché” Romano abrió su corazón al revelar que actualmente asiste a terapia, un proceso que según confesó le resulta incómodo por el nivel de vulnerabilidad que conlleva.

“No quiero llorar, mostrar debilidad y menos sentirme expuesto y vulnerable, pero también sé que quiero sanar, ser una mejor versión para mí y para mi familia”, escribió en sus redes sociales.

Choché contó que su vida cambió significativamente con la llegada de su segunda hija, Olivia, pues le ha resultado un reto mayor estar a cargo de dos menores al mismo tiempo. Este nuevo capítulo lo llevó a buscar apoyo junto a su esposa Ashley García, con quien acude a terapia de pareja para fortalecer su relación y el entorno familiar.

“Hay cosas que hay que retomar, erradicar, desaparecer; incluso, hay cosas nuevas que aprender para nosotros y para las siguientes generaciones”, expresó el comediante.

Además compartió que aprendió que “está bien no estar bien todo el tiempo” y que, a pesar de las dificultades, debe seguir adelante.