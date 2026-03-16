Kiev. (AFP)- Ucrania no quiere perder el apoyo de Estados Unidos en el conflicto armado contra Rusia debido a la guerra en Oriente Medio, declaró el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. “No queremos perder a los estadounidenses” pero “actualmente están, sin ninguna duda, más centrados en Oriente Medio”, dijo.

“Demostramos nuestra voluntad de ayudar a Estados Unidos y a sus aliados en Oriente Medio” ofreciéndoles la experiencia ucraniana en drones y “esperamos encarecidamente que, debido a Oriente Medio, Estados Unidos no dé la espalda al tema de la guerra en Ucrania”, añadió.

El 28 de febrero Estados Unidos e Israel llevaron a cabo bombardeos masivos contra Irán y la república islámica contraatacó con una lluvia de misiles y drones contra intereses israelíes y estadounidenses en el Golfo, pero también contra las monarquías petroleras de la región.

Ucrania también acusó a sus aliados europeos de hacer chantaje a Kiev para que repare el oleoducto de Druzhba y se negó a colaborar con cualquier líder húngaro que sea “un aliado” del presidente ruso Vladimir Putin.

“Trabajaremos con cualquier líder en Hungría (…), siempre y cuando esa persona no sea un aliado de Putin”, declaró Zelenski a unas semanas de las elecciones legislativas en Hungría que podrían resultar en un cambio de gobierno.