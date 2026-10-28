Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La presidenta Laura Fernández destituyó a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, y ordenó archivar de inmediato el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), al considerar que no existieron condiciones de transparencia suficientes para avanzar con el acuerdo comercial.

“Como su presidente, jamás puedo poner en juego el futuro de miles de familias costarricenses que se dedican a la ganadería, a las lecherías, a la producción de frutas y verduras en pequeña y mediana escala”, declaró Fernández al anunciar su decisión.

La mandataria explicó que tomó la medida después de varios días de análisis y cuestionó que el contenido completo del tratado se mantuviera bajo reserva por parte de los negociadores. Según afirmó, esa situación impidió que los sectores productivos conocieran con claridad las condiciones del acuerdo, sus posibles beneficiarios y las actividades que podrían resultar perjudicadas.

Fernández aseguró que había instruido a Trejos para compartir el documento con los sectores involucrados, pero sostuvo que, al momento del anuncio, estos no habían recibido el texto íntegro. Por esa razón, ordenó al Ministerio de Comercio Exterior (Comex), con apoyo de los ministerios de Agricultura y Economía, continuar las conversaciones y profundizar en el análisis de las consecuencias del acuerdo.

“Soy una persona transparente y me gusta trabajar con las cartas sobre la mesa, abierta y, sinceramente, y por eso decidí remover de su puesto a la ministra Trejos e instruí que no se firme ese tratado y que se archive de manera inmediata”, manifestó.

El CPTPP pretende ampliar el acceso comercial entre economías de América, Asia y Oceanía, mediante un mercado potencial de 600 millones de consumidores. Los países miembros incluyen: Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur, Vietnam.

Sin embargo, Fernández señaló que los productores nacionales necesitan conocer las reglas del tratado antes de determinar cómo prepararse para competir con economías de ese tamaño. Su preocupación se concentra en actividades agropecuarias como la ganadería, la producción lechera y los cultivos de frutas y verduras a pequeña y mediana escala.

“Quienes ignoran cuáles son las reglas del juego de este nuevo tratado o tienen dudas fundamentadas, ¿Cómo podrían entonces prepararse para competir con un gigantesco mercado de 600 millones de personas? El transpacífico no va”, afirmó.

La presidenta defendió el libre mercado, el libre comercio y la apertura de fronteras como principios de su visión económica. Indicó que Costa Rica exporta casi 5 mil productos a 160 países, lo que genera ingresos superiores a $26 mil millones anuales y cerca de 300 mil empleos, según las cifras que presentó.

Pese a ese respaldo a la apertura comercial, sostuvo que no avanzará con el tratado mientras considere que no existen garantías suficientes de transparencia para los sectores involucrados. En lugar de continuar con la adhesión al CPTPP, Fernández anunció una agenda de acompañamiento para los productores agropecuarios nacionales que no exportan.

Entre las medidas mencionó el fortalecimiento del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), para aumentar las compras de las instituciones públicas a ganaderos y agricultores costarricenses. También prometió apoyo para comercializar sus productos y acciones contra el contrabando y el comercio ilícito.

La mandataria afirmó que mantendrá su respaldo a la inversión extranjera, la competitividad y el crecimiento de las exportaciones, pero insistió en que no permitirá que el futuro de las familias productoras quede comprometido por un acuerdo cuyas condiciones, según su criterio, no se han explicado suficientemente.

Con la decisión anunciada, Fernández instruyó no firmar el tratado y archivarlo de inmediato, al tiempo que ordenó continuar el acercamiento con los sectores productivos.