El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, aseguró que no entiende que pasó con Celso Gamboa después de que dejó el cargo de ministro de Seguridad Pública en febrero de 2017. Así lo indicó durante una audiencia en la Comisión de Seguridad y Narcotrafico, de la Asamblea Legislativa, donde fue citado para rendir cuentas sobre su relación con el extraditable.

“No se tenía alerta ni de autoridades nacionales ni internacionales con las cuales el venía trabajando desde antes, me refiero no solo a la DEA, sino de otras regionales”, dijo.

Además, afirmó que Gamboa fue invitado a formar parte de su gobierno por sus antecedentes de director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), fiscal en Limón y jerarca de Seguridad Pública.

El exmandatario señaló que el exministro de Seguridad dejó el cargo nueve meses después en su administración para volver al Poder Judicial.

“Posteriormente a esa renuncia no tuve contacto con don Celso nunca más”, resaltó.

Consultado nuevamente por cómo reaccionó con la noticia de la solicitud de extradición de Gamboa, afirmó que como costarricense le generó mucha tristeza.

La diputada oficialista Pilar Cisneros le volvió a preguntar sobre si vio alguna señal de un comportamiento ilegal de Gamboa, pero el expresidente reiteró que no había alertas.

“Durante el tiempo que fue ministro solo tuve conocimiento de la compra de una vivienda de clase media por parte de Celso”, dijo.

Ante el cuestionamiento de Cisneros, sobre por qué Gamboa dijo en una comisión legislativo qué Luis Guillermo Solís era “El jefe” del “Cementazo”, señaló que nunca supo las razones de esas manifestaciones. Por este motivo, aclaró que no se encuentra imputado en la causa judicial de “El Cementazo” qué llegará a los Tribunales el próximo año: “Lo del Cementazo es un fantasma que no se ha disipado”.