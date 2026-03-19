Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Con 21 años, juega como si tuviera dos décadas en la máxima categoría. Es de hablar poco, pero cuando lo hace se expresa con educación e incluso mide sus palabras, pues no es de meterse en polémicas. Santiago van der Putten fue uno de los puntos altos de la serie para los manudos, al igual que el portero Washington Ortega, Ronald Matarrita y Fernando Piñar.

Tras el juego, el zaguero se mostró sereno, dolido, pero en paz, consciente de que tanto él como su grupo de compañeros no escatimaron esfuerzos ni dejaron de correr o sudar para lograr el objetivo de clasificar. “Yo creo que perder siempre duele, pero, dentro de todo, si vamos a perder, que sea así. Qué mayor orgullo y qué mejor reflejo podemos dar de lo que somos, de la unión y pasión que tenemos, del hambre de surgir, que esta eliminatoria”.

Al pedirle su opinión sobre la serie, la califica con una muy buena nota. Para él, la entrega lo demuestra. “Ante todo, fue una excelente eliminatoria y no podemos reprocharnos nada. Dimos la vida, luchamos durante los 180 minutos, entregamos todo lo que podíamos dar y más”.

No pone excusas ni trata de justificar lo evidente, como el gol que cae al cierre, justo cuando el equipo estaba cerca de extender la contienda. Más bien, alaba la calidad de la ejecución. “Fue un golazo, ¿qué podemos hacer? Fue un golazo. Era la única manera en la que nos iban a romper ese bloque en el que estábamos tan seguros, con un remate fuera del área”.

Vale la pregunta de cómo salen ellos, cómo queda el grupo y lo que viene de inmediato, centrando sus fuerzas en el Torneo Clausura para aspirar al bicampeonato. “Con la frente en alto, orgullosos de lo que somos y pensando en el torneo local. Es increíble, creo que no se escucha nada: la 12 está llena, el estadio está lleno, todo el mundo nos está aplaudiendo. Creo que la gente vio eso, reconoce el esfuerzo y que lo dimos todo”.

Alajuelense se ubica en la cuarta posición del Torneo Clausura 2026, con 18 puntos, detrás de Saprissa (21), el Club Sport Herediano (22) y Cartaginés (23), que es el líder. Los manudos se medirán este sábado a las 8 de la noche ante el conjunto florense. La cita será en el estadio Carlos Alvarado Villalobos, ubicado en Santa Bárbara de Heredia.